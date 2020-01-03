الداخلية تكشف تفاصيل الاعتداء على رئيس مركز الأمن برفراف بواسطة آلة حادة..

افادت وزارة الداخلية في بلاغ لها انه إثر تقدّم شخص يوم 02 جانفي 2020 إلى مقرّ مركز الأمن الوطني برفراف من ولاية بنزرت بعريضة مضمّنة بتعليمات السّيد وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائيّة ببنزرت القاضية بإيواء شقيقه بمستشفى الأمراض النّفسيّة والعقليّة “الرّازي” بمنّوبة باعتباره أصبح يشكّل خطرا على عائلته (سبق وأن تمّ إيواءه بذات المستشفى).

بالتّنسيق مع النّيابة العموميّة، تحوّل رئيس مركز الأمن الوطني برفراف إلى منزل “المختبل”، معزّزا بأعوان أمن وبمحاولة السّيطرة عليه، قام المعني بمباغتة رئيس المركز المذكور بواسطة آلة حادّة “سكّين” كان يخفيها بين طيّات ثيابه والاعتداء عليه وإصابته على مستوى أعلى الصّدر من الجهة اليسرى.

تمكّنت الوحدات الأمنيّة المرافقة له من السّيطرة على “المختبل” قبل نقله إلى إحدى المستشفيات بالجهة وحقنه لتهدئته، كما تمّ رتق جرح رئيس المركز الذي أفاد الطبيب المباشر له أنّه سطحي وأنّ حالته مستقرّة ولا تنذر بخطر.

باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بفتح محضر بحث في الغرض من أجل “الاعتداء بالعنف الشّديد بواسطة آلة حادّة على موظّف عمومي خلال مباشرته لوظيفه” في انتظار استكمال الإجراءات القانونيّة في شأن “المختبل” والمتمثّلة في عرضه على طبيب نفسي وتقديمه إلى وكالة الجمهوريّة للبتّ في أمره.