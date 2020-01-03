لمحة عن كمال الحجام المرشح وزيرا للتربية في حكومة الحبيب الجملي



ولد كمال الحجام الذي وقع ترشيحه وزيرا للتربية في حكومة الحبيب الجملي في25 سبتمبر 1960 بتونس. وهو متزوج ومتحصل على شهادة الدكتورا في علوم التربية (كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 9 أفريل بتونس( وعلى شهادة مكون المكونين (المركز الوطني الفرنسي للتعليم عن بعد بتولوز فرنسا).

تولى التدريس بالتعليم الابتدائي كما درس اللغة العربية والحضارة التونسية لأبناء الجالية التونسية بأوروبا (1985) وشغل خطة متفقد مدير تربص بالمعاهد العليا لتكوين المعلمين ومتفقد أول للمدارس الابتدائية ثم خطة متفقد عام للتربية فمتفقد عام مميز للتربية.

اضطلع صلب وزرة التربية بمهام مدير التكوين بالمركز الوطني لتكوين المكونين في التربية ومدير عام المرحلة الابتدائية بوزارة التربية ومدير عام مكلف بتسيير المركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي فمدير عام المركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات بوزارة التربية.

والحجام خبير دولي في المجال التربوي لدى المنظمة الدولية للحوكمة المحلية (2018) ونشط في الميدان الجمعياتي كمدرب بالمنظمة التونسية للمصائف والجولات (1978) وعضو بالجمعية التونسية للدراسات التعلمية مكلف بالدراسات والندوات (1998) وعضو مكتب وطني للمنظمة التونسية للمصائف والجولات (2014).

مثل وزارة التربية في منتدى اليونسكو للمعلمين (2019) وباللجنة الدولية لمتابعة أهداف التنمية المستدامة (2018) واللجنة الوطنية لبناء الاستراتيجية الوطنية لمقاومة الفقر والإدماج الاجتماعي (2017).

كما كان ممثل وزارة التربية لمواكبة اجتماعات دول الجنوب الشرقي لأروبا حول مشروع التربية على المواطنة وحقوق الانسان بالمجلس الأروبي بسترازبورغ بفرنسا (2011) واضطلع بمهام رئيس مشروع تطوير المطاعم المدرسية المنظم مع البرنامج العالمي للأغذية (2013).

تحصل كمال الحجام على وسام الاستحقاق التربوي لقطاع التربية والتعليم الصنف الرابع (2001) ووسام الاستحقاق التربوي لقطاع التربية والتعليم الصنف الثالث (2017) ووسام تكريم ضمن 100 شخصية ساهمت في نشر اللغة العربية من مجلس e-Turn الدولي لتعليم العربية للناطقين بغيرها (2018).

ونال أيضا وسام القلم الذهبي للتربية من المركز العصري للتدريب والتنمية الفكرية المؤسسة العربية للثقافة والاعلام ومجلة راديو مدى فلسطين بمناسبة اليوم العالمي للعلوم لأجل السلام والتنمية (2019) وشهادة شكر وتقدير من الاتحاد الدولي للصحافة العربية تقديرا للخدمات الجليلة في مجال التربية والتعليم في الوطن العربي (2019)

حظي المرشح لقيادة وزارة التربية كذلك، بتكريم من الاكاديمية الدولية للغات بأمريكا بمناسبة الاحتفال بالسنة الدولية للغات الاصلية 2019 واليوم العالمي للغة العربية 18 ديسمبر 2019. وهو مرشح من قبل الرابطة العالمية للإبداع والعلوم الإنسانية من بين 100 شخصية عالمية لسنة 2019 في مجال العلوم الإنسانية.