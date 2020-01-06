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تأهل صعب لمرسيليا إلى الدور السادس عشر لكأس فرنسا

2020/01/06 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

تأهل مرسيليا إلى الدور السادس عشر من مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم بعد فوزه الصعب على مضيفه تريليساك من الدرجة الرابعة بركلات الترجيح (4-2) وذلك بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1) في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم الاحد بمدينة ليموج.

وتقدم تريليساك بهدف مبكر عن طريق عبدالله ديابي منذ الدقيقة الاولى بعد خطأ فادح من حارس مرسيليا يوهان بيليه إلا أن ديميتري باييت أدرك التعادل في الدقيقة 20 من المباراة التي خاضها مرسيليا بعشرة لاعبين في الشوطين الإضافيين اثر طرد الياباني هيروكي ساكاي في الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي.

وعوض حارس مرسيليا الخطأ الذي ارتكبه في بداية المباراة عندما تصدى لركلتين ترجيحيتين وقاد فريقه للدور المقبل من المسابقة.

ولم يكن ليل رابع البطولة أفضل حالا من مرسيليا بعدما عانى لبلوغ الدور القادم والفوز على مضيفه راون-ليتاب من الدرجة الخامسة بنتيجة 3-2 وذلك بعد أن سمح للأخير بالعودة إلى اللقاء وتسجيله هدفين في ربع الساعة الأخير.

في المقابل، تأهل فريق سانت إتيان بسهولة اثر تغلبه على مضيفه باستيا بورجو من الدرجة الثالثة بثلاثية نظيفة بينما تخطى مونبلييه عقبة مضيفه ريمس سانت آن شاتيون من الدرجة السادسة 1-صفر.

وكان بريست الضحية الأبرز لمباريات الدور إذ ودع المسابقة بخسارته أمام مضيفه لوريان من الدرجة الثانية 1-2 بعد التمديد فيما عبرت الفرق الأخرى الممثلة للدرجة الأولى وهي نيس وديجون وأنجيه على حساب فرق من الدرجات الرابعة والثانية والخامسة تواليا.

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