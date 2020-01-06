عاجل/مواطن يطلق النار على محتجين في المهدية..وهذه التفاصيل..

اقدم أحد متساكني منطقة الملاهمة معتمدية بومرداس من ولاية المهدية، صباح اليوم الاثنين 6 جانفي 2020، على إطلاق النار صوب عدد من المحتجين، الذين أغلقوا الطريق للمطالبة بنقل مصب مادة المرجين الى مكان آخر غير آهل بالسكان، مما تسبب في اصابة ثلاثة أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى الجامعي الطاهر صفر.

وحسب ما اكده مصدر امني لقناة نسمة فان الحادثة، تتمثل في طلب مواطن من المحتجين مغادرة الطريق التي أغلقوها خلال تنفيذهم لوقفة احتجاجية، وعندما امتنعوا عن المغادرة دخل إلى منزله وتسلح ببندقية صيد واطلق النار صوبهم مما تسبب في إصابة ثلاثة منهم.

وقال المدير العام للمستشفى الجامعي الطاهر صفر سالم النبيلي، إن حالة المصابين “عادية” وأن الإصابات بطلقات الرش طالت وجه أحد المواطنين وأيدي اثنين آخرين، مؤكّدا أنهم “سيغادرون المستشفى في أقرب الآجال”.