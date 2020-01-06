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في حال تمت اعادة الانتخابات/ هذه الأحزاب ستتصدّر المشهد السياسي

2020/01/06 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكدت صحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم ان 50.7 % من الأشخاص غير راضين عن المناخ العام بالبلاد وذلك وفق استبيان أجرته بالتعاون مع المعهد الدولي لدراسات الرّأي العام ومنتدى العلوم الاجتماعية على عيّنة متكونة من 720 مستجوبا ومستجوبة.

وبخصوص نوايا التصويت في حال أعيدت الانتخابات، فقد جاءت حركة النهضة في المرتبة الأولى بنسبة 18.5%، ثمّ قلب تونس في المرتبة الثانية بنسبة 16.2%، يليهما حزب تحيا تونس بنسبة 12.6% ثم في المرتبىة الرابعة ائتلاف الكرامة بنسبة 12.3% وفي المرتبة الخامسة حزب التيار الديمقراطي بنسبة 10.2% .

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