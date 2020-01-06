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أردوغان يعلن بدء انتشار جنود أتراك في ليبيا “بشكل تدريجي”..

2020/01/06 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر, تركيا, ليبيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء أمس الأحد أن جنودا أتراكا بدأوا بالفعل التوجه إلى ليبيا بشكل تدريجي. وكان البرلمان التركي قد أقر الخميس الماضي إرسال قوات تركية إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج في مواجهة قوات “الجيش الوطني الليبي” التابع للمشير خليفة حفتر.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مداخلة على قناتي “سي إن إن و”دي” التركيتين الأحد إن جنودا أتراكا بدأوا بالفعل التوجه إلى ليبيا بشكل تدريجي.

وأكد أردوغان عدم انزعاج بلاده من إدانة السعودية لقرار إرسالها قوات إلى ليبيا. مضيفا “لا نقيم وزنا لإدانتها، بل نحن من ندين إدانتها”، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية.

كما أشار الرئيس التركي إلى أن هدف بلاده ليس “القتال” بل “دعم الحكومة الشرعية وتجنب مأساة إنسانية”.

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