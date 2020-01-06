سيدي بوزيد: فقرات متنوعة ضمن الذكرى التاسعة ليوم الشهيد بالرقاب



تنطلق يوم 8 جانفي فعاليات إحياء الذكرى التاسعة ليوم الشهيد بالرقاب من خلال فقرات متنوعة تجمع بين الندوات والمعارض والعروض الفنية والمراوحات الشعرية وذلك حسب البرنامج الذي أعلنت عنه دار الثقافة بالرقاب.

ويتضمن برنامج اليوم الافتتاحي عدد من المعارض للصور الفوتوغرافية حول ثورة 17 ديسمبر 2010 من كامل الجمهورية التونسية، للمصور عبد اللطيف العكرمي بالإضافة الى صور تؤرخ للحراك الثوري بالرقاب يوم 9 جانفي 2011 ومعرض للفن التشكيلي وعرض موسيقي لعز الدين خلفة علاوة على جولة بالمشاعل في شوارع المدينة.

وتفتتح يوم الخميس 9 جانفي الذي يوافق تاريخ سقوط 5 شهداء من مدينة الرقاب دفعة واحدة وهم معاذ خليفي وعبد الرؤوف بوكدوس ومنال بوعلاقي ونزار سليمي ومحمد جابلي سلسلة من الورشات للأطفال وحلقات متنوعة في الالعاب الكشفية والاسعافات الاولية وإطلاق صافرات الانذار وتحية العلم.

وسيكون لزوار هذه التظاهرة موعد مع عرض لمسرح الشارع وقراءات شعرية وعرض كوريغرافي ومباراة شرفية بين قدماء الترجي الرياضي لكرة القدم وقدماء البعث الرياضي بالرقاب إلى جانب ندوة حول امكانات وحدود التنمية بالجهة.

ويختتم البرنامج يوم 10 جانفي بأمسية شعرية بعنوان “منتدى علي الدوعاجي للأدب” وورشات في الشعر وفي القصة القصيرة وعرض لمسرحية “قولاب” من إنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بسيدي بوزيد.