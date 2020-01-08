كاس السوبر الافريقية : رئيس الزمالك يجدد رفضه خوض المباراة في قطر

شدد رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور على ان فريقه لن يخوض مسابقة كأس السوبر الأفريقية لكرة القدم في قطر . ورفض مرتضى منصور إقامة المباراة في الدوحة بالرغم من توقيع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على عقد اقامة البطولة في الدوحة لمدة 3 أعوام مقبلة .

وكان الاتحاد الأفريقي للعبة حدد يوم 14 فيفري المقبل كموعد لمباراة السوبر الأفريقي بين الترجي الرياضي التونسي (حامل لقب دوري أبطال أفريقيا) و الزمالك المصري (حامل لقب كاس الكنفدرالية) في قطر .

واوضح منصور في لقاء صحفي يوم امس الثلاثاء ان الاتحاد الأفريقي أرسل خطابا رسميا للنادي لتأكيد موعد إقامة مباراة السوبر الأفريقي في قطر مشيرا الى ان “الزمالك متمسك بموقفه .. ولن يخوض اللقاء في قطر مهما كانت التبعات ” .

وتنص اللوائح الخاصة ببطولة السوبر الافريقي على استبعاد الفريق الذي ينسحب من احدى البطولات القارية لمدة 3 أعوام بما فيها المشاركة الحالية .