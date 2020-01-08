منقوصا من شمام والدربالي وكوامي … الترجي يواجه فيتا كلوب بقائمة تضم 21 لاعبا

يتحول الترجي الرياضي التونسي في الليلة الفاصلة بين يومي الاربعاء والخميس الى عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية كينشاسا لملاقاة فيتا كلوب السبت المقبل بداية من الساعة الخامسة مساء في اطار الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن دور المجموعات لرابطة الابطال الافريقية لكرة القدم.

وسيكون فريق باب سويقة منقوصا خلال هذه المباراة بالخصوص من خدمات خليل شمام وسامح الدربالي والغاني كوامي بونسو بداعي الاصابة.

واعلنت الصفحة الرسمية للترجي الرياضي على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك يوم الاربعاء ان بعثة الفريق ستضم 21 لاعبا وهم معز بن شريفية ورامي الجريدي وصدقي الدبشي وايهاب المباركي والياس الشتي وعبدالقادر بدران وحسين الربيع ومحمد علي اليعقوبي وشمس الدين الذوادي وفوسيني كوليبالي ومحمد امين المسكيني ومحمد علي بن رمضان وبلال بن ساحة وعبد الرؤوف بن غيث وفادي بن شوق ويوسف المصراتي وانيس البدري وحمدو الهوني وابراهيم واتارا وطه ياسين الخنيسي وهيثم الجويني.

للاشارة فان الترجي الرياضي يتصدر المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط امام الرجاء الرياضي المغربي ب6 نقاط وشبيبة القبائل الجزائري ب3 نقاط وفيتا كلوب الكونغولي بنقطة واحدة.

وكانت مباراة الجولة الثالثة التي جمعت بين الفريقين على ملعب رادس منذ اسبوعين انتهت بالتعادل السلبي.