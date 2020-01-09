قبل 24 ساعة من جلسة منح الثقة/الحبيب الجملي يوجه رسالة لنواب البرلمان..

أكد رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي ان حكومته ليست من النهضة ولا نهضاوية أصلا وأنه تلقى العديد من الترشحات من الداخل والخارج”وإذا ثبت الانتماء للحركة بعد التصويت على الحكومة سيتم التصحيح في الإبان”.

وطلب الجملي في تصريح لاذاعة “موزاييك أف أم” من النواب وكذلك من كل من ينتقد الوزراء المقترحين إلى مده بالوثائق التي تدل على عدم كفاءتهم”وسأتثبت فيها ولن أتردد في اتخاذ ما يلزم “مؤكدا أنه لم تصله أي وثيقة حتى الآن.

وكشف الجملي أنه التقى أمس ببعض الذين تشملهم الانتقادات “وتبين لي أنها غير صحيحة”.

ويذكر ان مجلس نواب الشعب يعقد يوم غد جلسة استثنائية لمنح الثقة لحكومة الجملي.