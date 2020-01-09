قبل 24 ساعة من جلسة منح الثقة/الحبيب الجملي يوجه رسالة لنواب البرلمان..

منجي الرحوي: الغنوشي لم يتمكن من جمع 109 صوت لتمرير الحكومة..

تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم وغدا..

مداهمة محل بسوسة والقبض على 12 شخصا

خطير/في الكرم: منحرف يطعن سائق “تاكسي” ويهشم مجموعة من السيارات..

2020/01/09 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

عمد منحرف يدعى ك.ن إلى طعن سائق سيارة أجرة تاكسي في العقد السادس من عمره بجهة الكرم الغربي و الإعتداء بالعنف الشديد بواسطة سلاح أبيض على مواطن آخر.

وقد تعمد العنصر ذاته في وقت لاحق تهشيم مجموعة من السيارات بجهة الياسمينة قرطاج بيرصة و بإيلاء الوحدات الامنية الموضوع الأولوية القصوى وبعد الرصد و المتابعة تمت مداهمة منزل الجاني من قبل إطارات و أعوان فرقة شرطة عدلية قرطاج و مركز الكرم الغربي و مركز قرطاج بيرصة أين أمكن لهم من إيقاع به و حجز الخنجر الذي إستعمله لقيامه بفعله المشين و حجز قطعة من المخدرات نوع القنب الهندي زطلة.

و بإقتياده إلي مقر الفرقة و بمواصلة الأبحاث معه و بمزيد التحري إتضح أنه تعلقت به أكثر من 10 قضايا لدى وحدات مختلفة بالمنطقة.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn