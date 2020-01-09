خطير/في الكرم: منحرف يطعن سائق “تاكسي” ويهشم مجموعة من السيارات..

عمد منحرف يدعى ك.ن إلى طعن سائق سيارة أجرة تاكسي في العقد السادس من عمره بجهة الكرم الغربي و الإعتداء بالعنف الشديد بواسطة سلاح أبيض على مواطن آخر.

وقد تعمد العنصر ذاته في وقت لاحق تهشيم مجموعة من السيارات بجهة الياسمينة قرطاج بيرصة و بإيلاء الوحدات الامنية الموضوع الأولوية القصوى وبعد الرصد و المتابعة تمت مداهمة منزل الجاني من قبل إطارات و أعوان فرقة شرطة عدلية قرطاج و مركز الكرم الغربي و مركز قرطاج بيرصة أين أمكن لهم من إيقاع به و حجز الخنجر الذي إستعمله لقيامه بفعله المشين و حجز قطعة من المخدرات نوع القنب الهندي زطلة.

و بإقتياده إلي مقر الفرقة و بمواصلة الأبحاث معه و بمزيد التحري إتضح أنه تعلقت به أكثر من 10 قضايا لدى وحدات مختلفة بالمنطقة.