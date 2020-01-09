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وزارة الدفاع تؤكد تدعيم السيطرة وتعزيز المراقبة بالمناطق الحدودية..

2020/01/09 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

متابعة للوضع الأمني بالمناطق الحدودية، تواصل التشكيلات العسكرية بالتنسيق مع قوات الأمن الداخلي والديوانة إنتشارها على امتداد الشريط الحدودي حيث تواصل القيام بدورها مع الإلتزام بأعلى درجات اليقظة والاستعداد لكل طارئ.

وقد تمّ في الغرض وفق بلاغ لوزارة الدفاع تدعيم السيطرة وتعزيز المراقبة على طول الشريط الساحلي والمجال الجوي والترتيبة الدفاعية بالمناطق الحدودية الجنوبية الشرقية وكذلك المرتفعات الغربية.

وتجدر الاشارة الى أن جميع الوحدات العسكرية بمختلف تشكيلاتها على أهبة للتدخل الفوري بجميع الوسائل متى استوجب الأمر ذلك، علما وأن حركة العبور بالمعابر الحدودية تسير بنسق عادي مع مواصلة بعض الأنشطة غير الشرعية كالتهريب ومحاولات التسلل العرضيّة إلى التراب الوطني بطريقة غير قانونية والتي تتصدى لها الوحدات العسكرية في كل مرّة دون تسجيل أي عملية من شأنها المساس بالأمن القومي.

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