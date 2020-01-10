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حزب قلب تونس يحسم موقفه بخصوص التصويت لحكومة الجملي

بالصور/على غير العادة: حضور اعلامي ضعيف في الجلسة العامة لمنح الثقة لحكومة الجملي..

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فيديو/سامية عبو: كان على الجملي اعادة التكليف للنهضة واقرار عجزه..والوزراء المتهمين بالفساد ما كان عليهم الحضور بعد ان فضحو..

2020/01/10 أهم الأخبار, سياسة, هاجر كريمي

استنكرت النائبة سامية عبو حضور وزراء مقترحين في حكومة الجملي لجلسة منح الثقة بعد أن فضحت ملفاتهم.

وقالت انه كان عليهم ان لا يحضور منتقدة عدم ذكر أسمائهم والاكتفاء بالقول عن وجود وزراء متهمين بالفساد في حين انهم لم يتحلوا بالخجل وقبلوا مناصب وزارية وهم محل تتبع.

وتابعت عبو” كان على الجملي اعادة التكليف لحركة النهضة التي كلفته والاعتراف بعجزه على تكوين حكومة كفاءات مستقلة”.

سامية عبو: الوزراء المقترحين في حكومة الجملي والمتهمين بالفساد كان عليهم ان لا يحضروا جلسة منح الثقة بعد أن تم فضحت..

Publiée par ‎المصدر‎ sur Vendredi 10 janvier 2020

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