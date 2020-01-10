فيديو/سامية عبو: كان على الجملي اعادة التكليف للنهضة واقرار عجزه..والوزراء المتهمين بالفساد ما كان عليهم الحضور بعد ان فضحو..

استنكرت النائبة سامية عبو حضور وزراء مقترحين في حكومة الجملي لجلسة منح الثقة بعد أن فضحت ملفاتهم.

وقالت انه كان عليهم ان لا يحضور منتقدة عدم ذكر أسمائهم والاكتفاء بالقول عن وجود وزراء متهمين بالفساد في حين انهم لم يتحلوا بالخجل وقبلوا مناصب وزارية وهم محل تتبع.

وتابعت عبو” كان على الجملي اعادة التكليف لحركة النهضة التي كلفته والاعتراف بعجزه على تكوين حكومة كفاءات مستقلة”.