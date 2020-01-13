خليفة حفتر والسراج في موسكو لتوقيع اتفاق وقف اطلاق النّار

وصل رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، والقائد العسكري، خليفة حفتر، موسكو اليوم الاثنين لتوقيع بنود اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وأعلن السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، خالد المشري، عزمهما التوقيع على الهدنة.

ودعا رئيس الحكومة المعترف بها دوليا الليبيين إلى “طي صفحة الماضي، ونبذ الخلاف وتوحيد الصفوف للتحرك نحو الاستقرار والسلام”، وفقا لما نقلته فرانس برس.

ويأتي ذلك بعد بدء وقف إطلاق النار في منتصف ليل الأحد تلبية لدعوة مشتركة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.