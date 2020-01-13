فيديو جديد لجريمة اقتحام مسلّح منزل نانسي عجرم

عاجل/في نشرة متابعة: الرصد الجوي ينبه ويدعو الى اليقظة..

العثور على جثّة متعفّنة داخل منزل بتطاوين.. وهذه التفاصيل

بنزرت/تفاصيل غرق شخصين ونجاة ثالث اثر تعرض قاربهم للغرق في رحلة صيد ترفيهية بسواحل منطقة كاب زبيب

خليفة حفتر والسراج في موسكو لتوقيع اتفاق وقف اطلاق النّار

2020/01/13 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر

وصل رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، والقائد العسكري، خليفة حفتر، موسكو اليوم الاثنين لتوقيع بنود اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وأعلن السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، خالد المشري، عزمهما التوقيع على الهدنة.

ودعا رئيس الحكومة المعترف بها دوليا الليبيين إلى “طي صفحة الماضي، ونبذ الخلاف وتوحيد الصفوف للتحرك نحو الاستقرار والسلام”، وفقا لما نقلته فرانس برس.

ويأتي ذلك بعد بدء وقف إطلاق النار في منتصف ليل الأحد تلبية لدعوة مشتركة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn