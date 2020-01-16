شقيق أمين قارة توفي و لم يستطع توفير مصاريف علاجه

كشف عضو نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل “محمد علي الهاشمي” أن العقيد بالحرس الوطني مناف قارة شقيق الاعلامي أمين قارة توفّي دون أن يجد ثمن العلاج بعد أن أُصيب بداء سرطان الدم.

واستنكر الهاشمي في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الجتماعي “فايسبوك” تنكّر ادارة الأمن لأبنائها الذين لم يبخلوا على وطنهم بأرواحهم.

وفي ما يلي نص التدوينة:

الله اكبر الله اكبر..وفاة الصديق العقيد بالحرس الوطني#مناف ڨارة منذ قليل عن سن 45

لي صداقة قوية بهذا الشخص منذ معرفتي به سنة 2011 حيث شغل عديد المهمات هو فعلا اسد الصحراء بدون منازع كان ملاصق لمنظوريه ولا يعرف مكاتب اخر مشاركة له كانت في احداث بنقردان .

بعد مدة اصابه مرض سرطان الدم ولم يستطع ان يوفر الدواء بحكم اجره كان موجه كله لتداوي وغير كافي، ووزجته لا تشتغل مع ارتفاع تكلفة التداوي وقالي شوف الادارة لم تقم معي بالواجب وتركتني بعد مرضي

على كل قتلو النقابة باش تتصرف وجيب ملفك ومنذ ايام جاب الملف اتصلت به عديد المرات لقيت تلفونو مسكر ومنذ لحظات سمعت بخبر وفاته نزل عليا كالصاعقة .

حبيت نقلكم انو الادارة وقت تطيح طيشك ومايهمهاش لا رتبتك ولا شيء اخر .

الله يرحمك يا مناف خويا”.