عاجل/ عاصفة “غلوريا” قادمة من اسبانيا باتجاه تونس: الرصد الجوّي يوضّح (فيديو)

نفى محرز الغنوشي عن المعهد الوطني للرصد الجوي الأخبار المتداولة بخصوص وصول العاصفة “غلوريا” إلى تونس قريبا، قادمة من إسبانيا .

وأضح انّ تونس معنية بهبوب رياح قوية ستكون العنوان الرئيسي لتغيّر الوضع الجوي هذا الأسبوع. وستكون الرياح جنوبية شرقية قويّة إلى قويّة جدّا تتراوح سرعتها القصوى ما بين 60 و80 كلم في الساعة.

كما يتوقع المعهد أن تصل سرعة هذه الرّياح مؤقتا إلى 100 كلم في الساعة في شكل هبّات خاصّة بالمناطق الساحليّة وبالمرتفعات غدا الثلاثاء، كما تكون مثيرة للرمال والأتربة بالجنوب. ويكون البحر هائجا إلى شديد الهيجان بالشمال.

وتوصي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في هذا الاطار، البحارة بعدم المجازفة وعدم الإبحار وأخذ الاحتياطات اللازمة لتثبيت مراكبهم بمرافئ الموانئ إلى غاية استقرار الوضع الجوي.

أمّا درجات الحرارة فستتراوح بين 15 و20 درجة وبين 12 و13 درجة في المرتفعات وتصل إلى 22 درجة في ولايات الجنوب وتحديدا مدنين وقبلي، مع تسجيل بعض أمطار متفرّقة.