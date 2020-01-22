زياد الهاشمي: “إلياس الفخفاخ يحمل الجنسيّة الفرنسيّة.. ونخشى أن يكون امتدادا ليوسف الشّاهد”

أعلن رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد يوم الاثنين 20 جانفي 2020 على تكليف الياس الفخفاخ بمهمّة رئيس الحكومة وسيتولّى تشكيل فريقه الحكومي في أجل أقصاه شهر وفق ما يضبطه الدستور.

ومن جانبه اعتبر النائب عن ائتلاف الكرامة زياد الهاشمي أنهم لا يعترضون على اسم الياس الفخفاخ خاصة وأنه لا تتعلّق به أي شبهة فساد ولم يُبد أية مواقف يمكن أن يرفضها الحزب، الا أنه لديهم احتراز على طريقة اختيار الشخصيّة الأقدر لرئاسة الحكومة.

تسائل الهاشمي عن المعايير التي اعتمدها رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد خلال اختيار اسم الياس الفخفاخ لمنصب رئيس حكومة مشيرا أن هناك أسماء حضيت بدعم أكثر منه ولم يخترها.

وأضاف الهاشمي في تصريح لـ”المصدر” أن هذه الحكومة ليست حكومة الكُتل كما وصفها رئيس الجمهوريّة بل هي حكومة الرئيس بامتياز، وقيس سعيّد سيتحمّل مسؤوليّة هذا التكليف سواء في حال نجاحه أو فشله.

كما أبدى الهاشمي تخوّفه من أن يكون الياس الفخفاخ امتدادا ليوسف الشّاهد خاصّة وأن كليهما يحمل الجنسيّة الفرنسيّة مشيرا أن بعض المحلّلين ذهبوا الى أن يوسف الشّاهد هو الذي يقف وراء تعيينه.