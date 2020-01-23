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باريس سان جيرمان يتأهل لنهائي كأس رابطة الأندية الفرنسية بتغلبه على رانس

2020/01/23 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

فاز باريس سان جيرمان 3-صفر على مستضيفه ستاد رانس ليبلغ نهائي كأس رابطة الأندية الفرنسية لكرة القدم يوم الأربعاء. ولعب نيمار دورا كبيرا في افتتاح زميله ماركينيوس التسجيل قبل أن يهز جيسلان كونان شباك فريقه بالخطأ ليجعل النتيجة 2-صفر ثم طُرد زميله مارشال مونتسي في الدقيقة 73.

واختتم تانجاي كواسي أهداف باريس سان جيرمان قرب النهاية ليحسم انتصار بطل فرنسا. ويلعب فريق المدرب توماس توخيل ضد أولمبيك ليون، الذي تغلب على ليل بركلات الترجيح يوم الثلاثاء، في النهائي على ملعب دي فرانس في الرابع من أفريل المقبل.

وكان باريس سان جيرمان، صاحب ثمانية ألقاب في النظام الجديد للبطولة وهو رقم قياسي، يدرك خطورة رانس بعدما خسر آخر مباراتين ضد منافسه. وعلى الرغم من جلوس ماورو إيكاردي وأنخيل دي ماريا على مقاعد البطولة كان الفريق الضيف فعالا.

وتقدم بعد تسع دقائق عندما حول ماركينيوس ركلة ركنية من نيمار في الشباك قبل أن يضع كونان ركلة حرة من نيمار بالخطأ في مرماه في الدقيقة 31. وشارك كواسي بدلا من ماركينيوس في الدقيقة 71 بعد إصابة في الفخذ للاعب البرازيلي.

واختتم كواسي الأهداف إذ تابع تسديدة أندير هيريرا المرتدة من القائم في الدقيقة 77 ليسجل باريس سان جيرمان هدفه رقم 4000 بجميع المسابقات.

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