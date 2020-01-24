رابطة ابطال افريقيا : نقطة وحيدة تؤهل الترجي متصدرا الى ربع النهائي

يراهن الترجي الرياضي التونسي على تحقيق فوز جديد في سباق تصفيات دور المجموعات لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم (المجموعة 4 ) عندما يستضيف غدا بملعب رادس (س20) فريق الرجاء البيضاوي المغربي من اجل حصد فوز رابع في تصفيات مجموعته رغم ان نقطة وحيدة من تعادل تؤهله متصدرا . ويتاهل الاول والثاني عن المجموعة للدور ربع النهائي .

وسيكون الترجي متصدر المجموعة ب 10 نقاط امام تحد مشوق من اجل تاكيد الانتصارات الثلاثة التي حققها في منافسات مجموعته وتاكيد انفراده مبكرا بترتيب مجموعته .

وبعد الفوز الثمين في الجولة الاخيرة على حساب نادي فيتا كلوب 0-2 تحيط اجواء من التفاؤل بالحديقة (ب) ما يجعل جماهير الترجي بطل افريقيا تغذي امالا كبيرة في ان يحقق فريقها فوزا جديدا في دربي مغاربي يوم غد السبت .

ويسعى المدرب معين الشعباني الى ان يقود فريقه لتحقيق رقم جديد في مسيرته على مستوى التتويجات ما يعني مزيد تحقيق الانتصارات في مشوار المسابقة واستكشاف الطريق الى ثالث تتويج قاري على التوالي.

وتبدو التشكيلة التي عرفت نجاحا في اختبار كنشاسا الاخير في الجولة الرابعة من رابطة الابطال عندما فاز الترجي بثنائية نظيفة على فيتا كلوب ثم فازت على التوالي على المنافسين التقليديين في بطولة الرابطة المحترفة الاولى النجم الساحلي 1-0 ثم النادي الافريقي 2-1 مرشحة للظهور من جديد في مباراة يوم غد برادس رغم ان عامل الارهاق في ظل ماراطون المقابلات وطبيعة الرهان قد يحتم بعض التحويرات الطفيفة على التشكيلة .

ويعول الاطار الفني على ثراء الرصيد البشري للفريق من اجل تحقيق الانتصار في ملعب رادس مستفيدا من الجاهزية العالية للاعبين حمدو الهوني وابرهيم واتارا في غياب انيس البدري افضل لاعب تونسي في استفتاء وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) الذي انتقل للعب مع نادي اتحاد جدة السعودي .

وينتظر ان يعول المدرب معين الشعباني على كل من معز بن شريفية وايهاب المباركي والياس الشتي ومحمد علي اليعقوبي وعبد القادر بدران وفوسيني كوليبالي ومحمد علي بن رمضان وعبد الرؤوف بن غيث وبلال بن ساحة وطه ياسين الخنيسي (ابراهيم واتار) وحمدو الهوني .

اما فريق الرجاء البيضاوي صاحب المركز الثاني في المجموعة فانه ياتي الى تونس باحثا عن العودة الى الدار البيضاء باقل الاضرار حتى يبقى على امله في التاهل الى ربع النهائي خاصة وانه يستقبل في الجولة الاخيرة يوم 1 فيفري المقبل على ملعبه نادي فيتا كلوب الكونغولي الذي خرج من رهانات الترشح .

وقد تعاقد الرجاء مع التعادلات في الفترة الاخيرة حيث حقق تعادلا بنتيجة صفر لصفر في مباراته في الجولة الرابعة من تصفيات رابطة الابطال في تزي وزو مع شبيبة القبائل الجزائري .

وكان الرجاء صاحب المركز الرابع في البطولة المغربية تعادل ايضا امس مع نادي وجدة بنتيجة 1-1 في اطار البطولة المحلية وكذلك فعل قبل ذلك مع نهضة بركان 2-2

وهو يملك في رصيده 22 نقطة في البطولة المغربية وتنقصه مباراة واحدة لكنه يتاخر عن جاره الوداد ب7 نقاط .

وسيغيب عن الرجاء في مباراته يوم غد في رادس لاعبه محمود بنحليب بسبب تعرضه الى اصابة بتمزق في الأربطة وكسر الغضروف الخارجي على مستوى الركبة اليمنى في مباراة فريقه في بطولة المغرب امام نهضة بركان 2-2 وهي الإصابة التي سستضطره للغياب عن الميادين لمدة تفوق 4 اشهر حسب ما افاد به النادي.

وسيكون فريق الرجاء في مهمة صعبة امام الترجي التونسي الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم الى حد هذه الجولة . وكان الترجي فاز ذهابا في الدار البيضاء على الرجاء بهدفين نظيفين سجلهما انيس البدري وابراهيم واتار .

وعيّن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) الحكم الغمبي باكاري بابا قاساما لإدارة لقاء الجولة الخامسة من دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا بين الترجي الرياضي والرجاء البيضاوي المغربي لكن نادي الرجاء البيضاوي المغربي طلب من الاتحاد الافريقي لكرة القدم استبدال الطاقم التحكيمي المعين للقاء .

وفي ما يلي الترتيب الحالي للمجموعة

نقاط لعب فوز تعادل هزيمة له عليه

1- الترجي الرياضي 10 4 3 1 0 5 0

2- الرجاء البيضاوي 7 4 2 1 1 3 2

3- شبيبة القبائل 4 4 1 1 2 1 3

4- فيتا كلوب 1 4 0 1 3 0 4