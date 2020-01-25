عائلات تستولي على المعلم الأثري قصر برج البكوش: والي اريانة يوضح ويأذن بتاخذ هذه الاجراءات..

أكد والي أريانة سمير عبد الجواد وجود” عائلات استغلت المعلم الاثري قصر برج البكوش وسط مدينة أريانة للاقامة فيه دون وجه حق” وتعهد باتخاذ كافة الاجراءات القانونية بالتنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الثقافية والمعهد الوطني للتراث لإخلاء المعلم والانطلاق في برنامج تهيئته ليكون فضاء ثقافيا متعدد الاختصاصات هو الاول من نوعه بالجهة.

واعتبر والي الجهة في لقائه يوم أمس الجمعة بممثلي المعهد الوطني للتراث والمندبية الجهوية للشؤون الثقافية وبلدية أريانة انه “آن الأوان لاسترجاع المعلم الذي تعرض للسرقة والتخريب في أكثر من لاسيما في ظل توفر برنامج تهيئة وتهذيب تم إقراره في السنوات القليلة الفارطة بكلفة تقديرية تناهز 5 مليون دينار ليكون على ذمة المبدعين والمثقفين بالجهة وفضاء للتكوين الموسيقي والفن التشكيلي والرقص الكلاسيكي والمسرح وفنون السينما والصورة”، وفق تعبيره.

ومن المنتظر أن تشرع مصالح المندوبية الجهوية للثقافة بأريانة في الإجراءات القانونية لإخلاء المعلم من العائلات المستغلة له والتنسيق مع المصالح الجهوية والمعهد الوطني للتراث وستعمل بلدية أريانة على إعداد البرنامج الوظيفي لقصر برج البكوش وتحديد الخطة التمويلية حتى يتسنى الاسراع في أشغال الترميم والصيانة والتهيئة بعد إتمام الدراسات الفنية اللازمة.

وقد حددت جلسة عمل يوم 6 فيفري القادم لتقيم وضع المعلم الاثري قصر برج البكوش من النواحي التراثية والعمرانية والوظيفية وعرض الاجراءات القانونية االعاجلة التي تم اتخاذها للشروع في عملية اخلائه من المتحوزين له مع طرح إشكاليات التمويل والحماية وسبل استغلاله لاحقا لدعم الحركة الثقافية بالجهة.