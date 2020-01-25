وزارة الشؤون الثقافية :فتح باب الترشح للحصول على المنحة الظرفية للعاملين بالحقل الثقافي

أعلنت وزارة الشؤون الثقافية أنه تقرر فتح باب الترشح للحصول على المنحة الظرفية التي تسند للفنانين والمبدعين والمثقفين والعاملين في القطاع الثقافي ، الذين يمرون بصعوبات اجتماعية أو صحية أو مالية، وذلك في إطار تجسيد ما تضمنته الاتفاقية المبرمة بين وزارة الشؤون الثقافية والمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في شهر أوت 2019.

و تهدف هذه الاتفاقية إلى ضبط الآليات العملية وصيغ التصرف في المنح الظرفية لفائدة العاملين بالحقل الثقافي.

ويتعين على المهتمين بهذه المنحة تقديم طلب كتابي معلل ، وذلك في أجل أقصاه يوم 10 فيفري 2020 ، من المعنى بالأمر أومن أحد أفراد عائلته أو ورثته أو من طرف إحدى المؤسسات الثقافية أو الهياكل المهنية تبعا للمعطيات المتوفرة لديها في الغرض.

ويرفق مطلب الحصول على المساعدة الظرفية بوثيقة استمارة تعمر من قبل المعني بالأمر أو من يمثله أو من الهيكل الثقافي المعني بالإضافة إلى وثيقة تثبت طبيعة الظرف الاجتماعي أو الصحي أو المالي الذي يمر به.

و قد تم إحداث لجنة في الغرض للبت في مطالب المنح الظرفية التي تصرف على أقساط دورية بصفة شهرية استنادا إلى مجموعة من المقاييس مع تقدير الوضعيات حالة بحالة. وتتمثل هذه المقاييس في استيفاء الملف للوثائق المطلوبة المبينة في الاتفاق وتمتع المعني بدخل محدود أو انعدام الدخل بالإضافة إلى التثبت من الوضعية الضمانية للمعني بالأمر. كما تنظر اللجنة في أهم الصعوبات المادية التي يمر بها المعني بالأمر (مع تقديم المؤيدات اللازمة) وتوقفه عن ممارسة النشاط أو تقلصه بسبب العجز البدني أو التقدم في السن مع الاستناد إلى دورية طلب المساعدة.