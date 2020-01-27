نشرتها قبل وفاتها بساعات/هذه آخر رسالة للناشـطة “لينا بن مهني” ..

الياس الفخفاخ يواصل مشاورات تشكيل الحكومة ويلتقي هذه الشخصيات..

حركة النهضة تنعى المناضلة لينا بن مهني..

تفاصيل سلب سائق سيارة “تاكسي” تحت طائلة التهديد بسلاح أبيض في بني خيار..

تفاصيل سلب سائق سيارة “تاكسي” تحت طائلة التهديد بسلاح أبيض في بني خيار..

2020/01/27 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت يوم 26 جانفي 2020 فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بنابل من إلقاء القبض على شخص بجهة بني خيار (38 سنة قاطن الجهة من ذوي السّوابق العدليّة في مجال السّرقات وغادر السّجن حديثا إثر قضائه لعقوبة بدنيّة) صادرة في شأنه 04 مناشير تفتيش من أجل “السرقة والأضرار بملك الغير” وذلك بعد تعمّده إعتراض سيّارة أجرة “تاكسي” متسلحا بآلة حادّة “سكين” والإعتداء على الحريف وذلك بتسديد طعنتين له والإستيلاء على هاتف جوّال السّائق ومبلغ مالي قدره 100 دينار متأتٍ من عائدات سيارة الأجرة.

وحسب بلاغ لوزارة الداخلية فبمراجعة النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بنابل أذنت بالاحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها “الإعتداء بالعنف الشديد بواسطة آلة حادّة والأضرار عمدا بملك الغير الخاصّ والسّلب”.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn