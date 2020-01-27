تفاصيل سلب سائق سيارة “تاكسي” تحت طائلة التهديد بسلاح أبيض في بني خيار..

تمكنت يوم 26 جانفي 2020 فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بنابل من إلقاء القبض على شخص بجهة بني خيار (38 سنة قاطن الجهة من ذوي السّوابق العدليّة في مجال السّرقات وغادر السّجن حديثا إثر قضائه لعقوبة بدنيّة) صادرة في شأنه 04 مناشير تفتيش من أجل “السرقة والأضرار بملك الغير” وذلك بعد تعمّده إعتراض سيّارة أجرة “تاكسي” متسلحا بآلة حادّة “سكين” والإعتداء على الحريف وذلك بتسديد طعنتين له والإستيلاء على هاتف جوّال السّائق ومبلغ مالي قدره 100 دينار متأتٍ من عائدات سيارة الأجرة.

وحسب بلاغ لوزارة الداخلية فبمراجعة النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بنابل أذنت بالاحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها “الإعتداء بالعنف الشديد بواسطة آلة حادّة والأضرار عمدا بملك الغير الخاصّ والسّلب”.