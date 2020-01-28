عماد دغيج يوضّح لـ”المصدر” حقيقة اقصائه من المشاورات مع رئيس الحكومة المكلّف

نفى النائب عن ائتلاف الكرامة عماد دغيج أن يكون قد تمّ رفض مشاركته في المشاورات مع رئيس الحكومة المكلّف الياس الفخفاخ اليوم الثلاثاء 28 جانفي 2020.

وأضاف دغيج في تصريح لـ”المصدر” أنه كان من المفترض أن يحضر الاجتماع كل من النائب يسري الدالي والنائب عبد اللطيف العلوي الّا أنهم علموا في وقت متأخّر من ليلة البارحة أن الاجتماع لن يكون بصفة فرديّة بل سيجمع الحزام السياسي للفخفاخ المتكوّن من حركة النهضة وتحيا تونس وحركة الشعب والتيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة، مشيرا أنّهم اتفقوا على عدم المشاركة في المشاورات مع حزب تحيا تونس.

كما أكّد محدّثنا أن الحزب اتّفق على عدم مشاركة يسري الدّالي و عبد اللطيف العلوي من المشاورات وتكليف النائب عماد دغيج بالتوجه الى قصر الضيافة وابلاغ رئيس الحكومة المكلّف بهذا القرار.

وشدّد دغيج أنّ ائتلاف الكرامة متمسّك برفض التشاور مع تحيا تونس معتبرا أنه حزب تدور حوله عدّة شبهات فساد، ومتمسّكون بعدم خوض أي صراعات ضدّ قلب تونس حتّى لا يقال بأنهم اصطفّوا وراء أيّ طرف.

وأكّد دغيج أن ائتلاف الكرامة سيشارك في الحكومة في حال اكتفى رئيس الحكومة المكلّف الياس الفخفاخ بقوى الثورة فقط وهم حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وائتلاف الكرامة.

ويذكر أنّ رئيس الحكومة المكلّف الياس الفخفاخ التقى خلال جلسة المشاورات الصباحيّة كلّ من مروان الفلفال ومهدي بن عبد الله عن “تحيا تونس” ومحمّد السليني والمنصف بوجازي ممثلان لحركة الشعب، و نور الدين العرباوي وعماد الحمامي عن حركة النهضة فيما يحضر عن حزب التيار الديمقراطي كل من محمد الحامدي وعصام الدين الراجحي .