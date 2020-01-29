اتصالات تونس تكرّم أبطال تونس للكرة الطائرة اثر ترشّحهم لأولمبياد طوكيو 2020

كرّمت اتصالات تونس يوم الاثنين 27 جانفي 2020 أبطال افريقيا للكرة الطائرة اثر ترشّحهم لأولمبياد طوكيو 2020 خلال حفل حضره كلّ من وزير التكنولوجيا أنور معروف والرئيس المدير العام لاتصالات تونس الفاضل كريّم ورئيس جامعة الكرة الطائرة فراس الفالح وأبطال المنتخب ووفد ممثّل عن وزارة الشباب والرياضة .

ومن جانبه أكّد الرئيس المدير العام لاتصالات تونس الفاضل كريّم في تصريح لـ”المصدر” أن شركتهم دأبت على دعم الأنشطة الرياضيّة باختلاف أشكالها، ويعتبر عقد الشراكة مع جامعة الكرة الطائرة واحدا من بين عشرات عقود الشراكة التي أمضتها مع جعيات رياضيّة خلال السنوات الأخيرة ويندرج في اطار رؤية استراتيجيّة كاملة تهدف الى تشجيع الطاقات الشبابيّة و دعم مجال الرياضة والارتقاء به بصفة عامّة.

وأضاف كريّم أن العقد الذي أبرمته اتصالات تونس مع جامعة الكرة الطائرة منذ 2017 أثمر عدّة نجاحات على غرار تحصّل الفريق على بطولة افريقيا لسنة 2017 و 2019 وترشّحهم لأولمبياد طوكيو 2020.

هذا وأكّد وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف أن الوزارة تدعم الرياضة باختلاف أشكالها، داعيا باقي الشركات الى مزيد دعم الرياضة سواء كانت جماعيّة أو فرديّة.

وأضاف الوزير أنه تمّ التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة و الجامعات الرياضية من أجل رقمنة المسارات الرياضية على غرار رقمنة بيع التذاكر من أجل الحد من الفوضى والعنف.

ومن جانبه قال رئيس جامعة الكرة الطائرة فراس الفالح أن الكرة الطائرة قد استرجعت مكانتها بفضل المكتب الجامعي والاطار الفني والادارة وكذلك المستشهرين.

وأضاف الفالح أن اتصالات تونس ساهمت في خلاص ديون الجامعة التي بلغت في 2017 ما يناهز الـ832 ألف دينار، مشدّا أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة البحث عن العالميّة.