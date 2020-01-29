سوسة: القبض على أربعة اشخاص قاموا بسرقة مكتب بريد مساكن

على اثر تعرض مكتب البريد بمساكن اول امس الاثنين لعملية سرقة نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية بمساكن من الكشف عن مقترفي عملية السرقة وتم مساء اليوم الأربعاء القاء القبض على أربعة اشخاص من ذوي السوابق العدلية وذلك بعد التنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 التي اذنت بالاحتفاظ بهم من اجل السرقة

واكد مصدر امني من مصلحة العمليات بإقليم الامن الوطني بسوسة لصحفي (وات) بسوسة انه امكن لاعوان الشرطة العدلية بمساكن اثر جمع معلومات ومعطيات تخص عملية السرقة حصر الشبهة في الاشخاص الأربعة الذين حجز لديهم الأدوات التي تم استخدموها في عملية السرقة.