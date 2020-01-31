منزل بورقيبة- بنزرت/ القبض على 03 أشخاص مفتش عنهم

احتراق شخص داخل سيّارته بسيدي بوزيد.. وهذه التفاصيل

اليوم/ حوار خاص مع قيس سعيّد على الوطنيّة الأولى

رئيس الدولة يقرّر التمديد في حالة الطوارئ

لهذا السبب لم يتمّ اطلاق سراح الفهري

2020/01/31 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

أكّد الحبيب الطرخاني الناطق الرسمي بإسم محكمة الإستئناف بتونس أنّ‎ النيابة العمومية بالطور الإبتدائي استئنفت القرار وتمّ اصدار بطاقات ايداع جديدة في حقّ ساي الفهري وامتصرّفة القضائيّة ووكيل شركة كاكتوس برود، ونُفّذ القرار في حق سامي الفهري باعتباره موجودا في السجن في حين لم يتمّ تنفيذه في حق المتهمين الآخرين، وهما في حالة فرار.

وتولى محامي المتهمين الثلاثة تعقيب قرار إصدار بطاقات ايداع بالسجن في حقهم لتصدر محكمة التعقيب يوم الأربعاء قرارا بالنقض واحالة الملف من جديد على دائرة الإستئناف بالقطب القضائي المالي بتركيبة أخرى طبقا لما تقتضيه الإجراءات القانونية المعتمدة في الغرض.

وأضاف الطرخاني في تصريح لـ”موزاييك أف أم أنّ دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف تعهّدت بالملف يوم الخميس وأصدرت 3 بطاقات ايداع جديدة.

وإعتبر أنّ ما ذكره محامي سامي الفهري عبد العزيز الصيد بشأن احتجاز موكّله أمر غير دقيق، خاصة وأنّ اجراءات تطبيق قرار الإفراج قد تتطلّب بعض الوقت، وفي أثناء ذلك صدرت بطاقة الإيداع الجديدة وتمّ تنفيذها باعتبار سامي الفهري موجودا في السجن.

وأوضح أنّ دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف أصدرت قرارها استنادا إلى نصوص قانونية على غرار الفصل 20 من مجلة الإجراءات الجزائية.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn