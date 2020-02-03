أورنج تونس تطلق الدورة الأولى لمسابقة Orange Junior League بالمدارس الإعدادية

تطلق أورنج تونس مبادرة جديدة تحت عنوان Orange Junior League التي تتمثل في مشاركة 64 فريقا من كامل ولايات الجمهورية سيتنافسون من أجل نيل لقب أحسن فريق كرة قدم للاعبين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 14سنة.

وحرصاً على دعم النشاط الرياضي داخل المؤسسات التربوية، تنظم أورنج تونس الدورة الأولى بالشراكة مع الجامعة التونسية للرياضات المدرسية والجامعية بين المدارس الإعدادية خلال الفترة الممتدة بين 2 فيفري إلى غاية 5 أفريل 2020 وتتضمن هذه الدورة 3 مراحل:

مرحلة أولى تتمثل في 8 دورات إقليمية بمشاركة كافة الولايات حيث يترشح فريق واحد عن كلّ إقليم للمراحل النهائية ثمّ مرحلة ثانية ما قبل النهائي، يشارك فيها الفرق المتوجة من الأدوار الإقليمية وعددها 8 وتلعب هذه المرحلة في شكل بطولة ثمّ مرحلة أخيرة وهي النهائي الذي سيلعب ذهاباً يوم 29 مارس وإياباً يوم 5 أفريل 2020.

وفي هذا الإطار تسعى أورنج تونس من خلال هذه المبادرة إلى نشر وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على البيئة حيث ستقوم بعدّة حملات تحسيسية في المدارس الإعدادية المشاركة في بطولة كرة القدم لتوعية التلاميذ وحثّهم على أهمية نظافة مدينتهم وضرورة عدم إلقاء الفضلات البلاستيكية لما تسببها من أضرار.

ولتشجيع التلاميذ على جمع الفضلات البلاستيكية وتشريكهم في نظافة مدينتهم، ستخصّص أورنج تونس حاويات داخل المدارس وستدعو كافة التلاميذ إلى جمع المواد البلاستيكية لإعادة رسكلتها واستخدامها في صناعة ملابس رياضية.

ولتعزيز التزاماتها البيئية، ستسند أورنج تونس مكافأة المدرسة الإعدادية التي ستجمع أكثر كمية من الفضلات البلاستيكية حيث ستقوم بإعادة تهيئة ملعب المدرسة بملعب جديد مصنوع من المواد المرسكلة.

أما بالنسبة لفريق كرة القدم المتوج بلقب بطولة Orange Junior League ستتكفل أورنج تونس بتنظيم تربص بمدينة مرسيليا لمدة 5 أيام مع فريق Olympique de Marseille.

حيث سيتولى مدربو نادي أولمبيك مرسيليا تدريب كامل لاعبي الفريق المتوج بالدورة الأولى لمسابقة Orange Junior League

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