قبلي: متابعة انجاز مشاريع دعم البنية التحتية لعدد من الطرقات واصلاح الاضرار التي الحقتها الفيضانات بعدد منها

تواصل الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان انجاز عدد من المشاريع الوطنية والجهوية في مجال دعم البنية التحتية لعدد من الطرقات واصلاح الاضرار التي الحقتها الفيضانات بعدد منها، وفق ما افاد به كاهية مدير الجسور والطرقات بالادارة الجهوية محمد عبد السلام (وات).

واوضح المصدر ذاته انه تم تحقيق نسبة تقدم باكثر من 95 في المائة في المشروع الوطني لتهيئة الطريق الوطنية عدد 20 الرابطة بين دوز ومطماطة على طول حوالي 55 كلم باعتمادات تناهز 18 مليون دينار، اضافة الى تجاوز نسبة تقدم انجاز المشروع الجهوي لاصلاح اضرار الفيضانات بالطريق الجهوية 103 والطريق المحلية 751 (باعتمادات تفوق 985 الف دينار)، 80 في المائة.

وبين ان الادارة الجهوية بلغت مرحلة تسجيل الصفقات للانطلاق في انجاز مشروع تدعيم مسلك الحسي من معتمدية دوز الجنوبية ومسلك نقة طمبار سوق الاحد من معتمدية سوق الاحد اضافة الى مسلك المساعيد من معتمدية قبلي الجنوبية باعتمادات تقدر ب2 مليون و600 الف دينار علاوة على التحضير لانطلاقة انجاز المشاريع المندرجة ضمن البرنامج الجهوي للتنمية والتي تشمل تهيئة عدد من الطرقات على ثلاثة اقساط يشمل الاول منها معتمديات سوق الاحد وقبلي الجنوبية وقبلي الشمالية باعتمادات تقدر ب541 الف دينار، فيما يشمل القسط الثاني معتمديات الفوار ودوز الجنوبية ودوز الشمالية باعتمادات تقدر ب451 الف دينار ويخص القسط الثالث معتمدية رجيم معتوق باعمتمادات تقدر ب411 الف دينار.

واضاف عبد السلام ان الادارة الجهوية للتجهيز خصصت هذه السنة اعتمادات تناهز 300 الف دينار للقيام بمشاريع الصيانة الدورية لعدد من الطرقات عبر انجاز اشغال التشوير العمودي والافقي ومعالجة النقاط الزرقاء والسوداء علاوة على صيانة المنشات المائية ومسح الحواشي والتغليف السطحي والتي ستشمل مسلك فطناسة سوق الاحد وعلى طول 2 فاصل 5 كلم والمسلك الرابط بين الطريق الوطنية عدد 16 ومنطقة ام الفرث على طول 5 كلم

من ناحية اخرى، تتابع الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان اشرافها على انجاج مشاريع البناءات العمومية التي تخص مختلف الوزارات بالجهة ومنها 90 مشروعا في طور الدراسة باعتمادات تقدر ب50 مليون دينار و135 مشروعا في طور الانجاز باعتمادات تقدر ب82 مليون دينار.