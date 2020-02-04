عاجل/ ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا الى 425 قتيلا وأكثر من 20 الف مصاب..

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء 04 فيفري 2020، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد إلى 425 شخصا، كما وصل عدد المصابين إلى 20.4 ألف شخص.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان نقلته سبوتنيك عربي: “حتى منتصف الليل من يوم 3 فيفري، حصلت لجنة الصحة الوطنية في الصين على بيانات من 31 إقليم تفيد بأن عدد المصابين وصل إلى 20438 شخص، من بينهم 2788 بحالة حرجة، وفارق 425 شخصا الحياة، وتعافي 632 شخصا”.

وأشار البيان إلى أنه تم الكشف أمس عن 3235 حالة جديدة في البلاد، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل حالات جديدة في هونغ كونغ وماكاو وتايوان.

وأفاد البيان إلى أنه تم الاشتباه بـ23214 ألف حالة جديدة، ويتم فحصهم ومتابعتهم باستمرار، كما أن 171.3 ألف شخص كانوا على اتصال وثيق مع حالات مصابة بفيروس كورونا وهم الآن تحت المراقبة والمتابعة.