فيديو/عاجل: اغتصبوها وصوروها عارية..تفاصيل جديدة عن جريمة مواقعة قاصر في الكاف ونشر الفيديو على الفيسبوك..

في متابعة لجريمة اغتصاب قاصر عمرها 15 سنة على يد 04 أشخاص منذ شهر في منطقة عين القلة مرجع نظر عمادة السرس الجنوبية التابعة لولاية الكاف كشفت اذاعة موزاييك ان المتضررة تدرس في اعدادية ابن عرفة بالسرس،وقد تم الاعتداء عليها على بعد امتار من المعهد داخل دار شباب مهجوزرة.

وافادت المتضررة خلال التحقيق معها انها رافقت احد اصدقائها في المدرسة الاعدادية وعمره 11 سنة و3 اطفال اخرين اثنين منهم (14 و16 سنة) انقطعوا عن الدراسة منذ فترة حيث عمدوا الى تخديرها ومواقعتها وتصويرها عارية بواسطة هاتف جوال وتهديدها بتنزيل المقاطع على شبكات التواصل الاجتماعي في صورة تقديم دعوى في الغرض.

كما أضافت بأن المعنيين طلبوا منها مرافقتهم مجددا وبرفضها ذلك قاموا بتنزيل الفيديو الاسبوع الماضي على الفيسبوك.

وبعد التنسيق مع النيابة العمومية، تعهدت الفرقة الجهوية للبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل للحرس الوطني بالموضوع وتبعا لذلك وفي ظرف وجيز، تمكن أعوان وإطارات الفرقة الجهوية للبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل للحرس الوطني من التعريف بالمدّعى عليهم والقاء القبض على وبمراجعة النيابة العمومية في شأنهما، أذنت بالاحتفاظ بأحدهم (16 سنة) وابقاء الثاني (14 سنة) بحالة تقديم.