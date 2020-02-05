اريانة: 80 بالمائة نسبة تقدم اشغال محول المطار والمحول الرابط بين الطريق الشعاعية ايكس والطريق الوطنية رقم 10 بسكرة

سجلت اشغال محول المطار والمحول الرابط بين الطريق الشعاعية ايكس والطريق الوطنية رقم 10 بسكرة (ولاية اريانة) تقدما بنسبة 80 بالمائة بعد فض كافة الاشكاليات الفنية والعقارية، حيث من المنتظر ان يدخل حيز الاستغلال موفى شهر اكتوبر 2020، وفق ما افاد به مدير المشروع وليد الاشطر (وات).

واستعرض والي اريانة سمير عبد الجواد امس الثلاثاء لدى معاينته تقدم اشغال المشروع في جزئه الموجود باريانة وخاصة الوصلة الرابطة بين الطريق الشعاعية ايكس والطريق الوطنية رقم 10 بسكرة، مكونات المشروع الممول من قبل البنك الاوروبي للاستثمار والمقدر بكلفة تناهز 57 مليون دينار.

وبين الاشطر ان المشروع يتضمن ثلاثة انفاق على الطريق الشعاعية ايكس لفائدة القادمين من منطقة المرسى في اتجاه الشرقية2 وقنطرة بطول 1100 متر في الاتجاهين الى جانب وصلة تربط الطريق الوطنية رقم 10 بسكرة تتضمن بدورها نفقا رابعا وطريقا دائرية لفائدة القادمين من سكرة في اتجاه المطار، وذلك في الاتجاهين.

ولفت الاشطر في هذا الصدد الى تسارع وتيرة الاشغال بشكل حثيث ومتواصل للتخفيف من معاناة اصحاب العربات والتقليص من الاكتظاظ المروري، حيث يعرف طريق المرسى – المطار في اتجاه الشرقية 2 وتونس العاصمة مرور نحو مليون و400 الف عربة يوميا، ومن المنتظر ان يتضاعف العدد مع استكمال مكونات المشروع الذي تنجزه وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية بكفاءات تونسية 100 بالمائة .

وشدد والي اريانة في هذا السياق على اهمية الاسراع في استكمال المشروع في الاجال المحددة له مع التعهد بتذليل كافة الصعوبات لدى مختلف الاطراف المتدخلة.

كما عاين الوالي في جانب اخر من المشروع اشغال انجاز وزارة التجهيز لحوض مائي بهدف تيسير سيلان مياه الامطار بحي بن الكيلاني بسكرة الذي يعرف ارتفاعا في منسوب المياه خلال موسم الامطار حيث وقع تخصيص اعتمادات بقيمة 700 الف دينار للحد من تسرب مياه الامطار للحي بسبب اشغال محول المطار وذلك بالتنسيق مع بلدية سكرة التي ستتولى بدورها القيام بكافة الاجراءات المتعلقة بالدراسات الفنية والرسوم البيانية والمنشآت الميسرة لتدفق مياه الامطار من حي بن كيلاني في اتجاه المنشاة المائية المخصصة لها.