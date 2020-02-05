بنزرت: الإدارة الجهوية للتجارة تسخر 8 فرق لمراقبة حسن سير موسم التخفيضات الشتوية

سخرت مصالح الادارة الجهوية للتجارة ببنزرت 8 فرق رقابية لمتابعة مدى التزام الباعة والتجار بالمحلات للاجراءات المعلنة بشان موسم التخفيضات الشتوية بالجهة، وفق ما افاد به المدير الجهوي للتجارة محمد جابر حريز.

وأضاف نفس المصدر، أن تلك الفرق امنت حتى يوم امس الثلاثاء ما يناهز ال300 زيارة رقابية دقيقة شملت بالخصوص محلات بيع الملابس الجاهزة والأحذية والهدايا وأفضت إلى رفع اكثر من 31 مخالفة إقتصادية تعلقت بالقيام بعمليات تخفيض خلافا للصيغ القانونية أو بالإشهار الكاذب أو عدم إشهار الأسعار.

ولاحظ حريز أن موسم التخفيضات الشتوية 2020 بالجهة انطلق منذ غرة فيفري الجاري بمشاركة 52 نقطة بيع في قطاعات الملابس الجاهزة (36) والأحذية (11) والأقمشة (02) والعطورات (02) والمواد الكهرومنزلية (01)، وتراوحت نسبة التخفيض بين 20 بالمائة و50 بالمائة.

وبين في ذات السياق انه بالتوازي، تواصل مصالح الإدارة الجهوية للتجارة أعمال التحسيس وتحفيز التجار على الانخراط في مواسم التخفيضات قصد تنشيط الحركة التجارية في العديد من القطاعات لتجاوز حالة الانكماش وتشجيع المستهلك على التسوق في ظرف اتسمت فيه القدرة الشرائية بتواضعها، وفق تعبيره.