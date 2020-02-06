الرابطة 1 : تعيين حكام مقابلات الجولة الرابعة عشرة

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة نهاية الاسبوع الجاري:

– السبت 8 فيفري

في حمام الانف – س 14

نادي حمام الانف – النادي البنزرتي مجدي بلحاج علي

في حمام سوسة – س 14 (دون حضور الجمهور)

النجم الساحلي – هلال الشابة محمد الفاني

– الاحد 9 فيفري

في سليمان – س 14

مستقبل سليمان – شبيبة القيروان سفيان قطاط

في رادس – س 16

الترجي الرياضي – اتحاد تطاوين خالد قويدر

في باردو – س 14

الملعب التونسي – النادي الافريقي اسامة بن اسحاق

في صفاقس – س 14

النادي الصفاقسي – الاتحاد المنستيري الصادق السالمي

في بن قردان – س 14

اتحاد بن قردان – نجم المتلوي نضال اللطيف