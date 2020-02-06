الرابطة 1 : تعيين حكام مقابلات الجولة الرابعة عشرة

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة نهاية الاسبوع الجاري:
– السبت 8 فيفري
في حمام الانف – س 14
نادي حمام الانف – النادي البنزرتي مجدي بلحاج علي
في حمام سوسة – س 14 (دون حضور الجمهور)
النجم الساحلي – هلال الشابة محمد الفاني
– الاحد 9 فيفري
في سليمان – س 14
مستقبل سليمان – شبيبة القيروان سفيان قطاط
في رادس – س 16
الترجي الرياضي – اتحاد تطاوين خالد قويدر
في باردو – س 14
الملعب التونسي – النادي الافريقي اسامة بن اسحاق
في صفاقس – س 14
النادي الصفاقسي – الاتحاد المنستيري الصادق السالمي
في بن قردان – س 14
اتحاد بن قردان – نجم المتلوي نضال اللطيف