رئيس المراقبة الصحية بمطار تونس قرطاج: تمت مراقبة ما بين 300 و350 تونسي وأجنبي من فيروس كورونا

قال رئيس المراقبة الصحية التابعة لوزارة الصحة بمطار تونس قرطاج الدولي، فصيل الدبوسي، أن بين 300 و350 تونسيين واجانب قدموا من الصين يخضعون حاليا الى مراقبة صحية دائمة في اطار التوقي من تسرب وانتشار فيروس الكورونا الجديد.

واوضح في تصريح ل(وات) الجمعة، ان المراقبة الصحية لهؤلاء الاشخاص ستتواصل طوال مدة احتضان المرض والتي تقدر ب14 يوما مشددا على ان حالتهم الصحية جيدة ويواظبون على وضع القناع الطبي ولم يتم الى حد اليوم تسجيل اي اصابات يشتبه في حملها للفيروس.

وأفاد الدبوسي في هذا الصدد، ان وزارة الصحة بالتعاون مع ديوان الطيران المدني والمطارات، قد حرصت على تامين سلامة جميع المسافرين وخاصة القادمين من الصين على وجه الخصوص عبر تخصيص فريق عمل دائم صلب المطار متكون من 6 ممرضين وطبيبين يعملون مدة 24 ساعة يقومون بفحص المسافرين فور وصولهم للمطار.

كما تعمل الوزارة على التواصل الهاتفي مع المسافرين الوافدين من الصين والمرافقين لهم في نفس الرحلة الجوية للاطمئنان على حالتهم الصحية وتوعيتهم بضرورة الابلاغ عن اية اعراض طارئة وذلك لمدة 14 يوما من تاريخ العودة.

واشار الدبوسي الى العديد من الصعوبات التي تواجه الفريق الطبي وشبه الطبي والمتمثلة اساسا في عدم تعاون بعض المسافرين لتسهيل مهمة الفحص الوقائي وتسرعهم في مغادرة المطار، اضافة للنقص الفادح على مستوى الطاقم الطبي وشبه الطبي، داعيا رئاسة الحكومة الى فتح باب الانتدابات في قطاع الصحة نظرا للنقص الذي لازال يعاني منه القطاع على مستوى الموارد البشرية والذي يتجلى خاصة خلال فترة الازمات.

وبخصوص خبر اصابة شاب تونسي اصيل ولاية سيدي بوزيد بفيروس الكورونا الجديد، والذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، نفى الدبوسي حمل الشاب للفيروس مشيرا الى انه تعرض الى وعكة صحية خفيفة نتيجة طول مدة السفر وقد تم الاحتفاظ به مدة ست ساعات بالمطار الذي غادره فور تحسنه، وهو الان محل متابعة دائمة الى حين انتهاء 14 يوما للتأكد من سلامته من الفيروس، حسب قوله.

يشار انه منذ 31 ديسمبر 2019 الى غاية 6 فيفري 2020 لم تسجل تونس اي حالات مشتبهة او مؤكدة لفيروس “كورونا” في تونس.

وقد اتخذت وزارة الصحة في هذا الغرض جملة من الاجراءات الاحتياطية والاستباقية للتأهب تشمل تفعيل اللجنة الوطنية القارة لمتابعة انتشار الفيروس، والتنسيق مع ديوان الطيران المدني والمطارات لمتابعة المسافرين من والى الصين بهدف مدهم بالنصائح اللازمة، ورصد القادمين من الصين للتقصي ومتابعتهم للتأكد من سلامتهم، علاوة على تركيز كاميرات حرارية في المداخل الرئيسية لقدوم المسافرين للتقصي عن ارتفاع درجة الحرارة وإحالة الحالات المشتبهة الى وحدات العزل بالمطارات للتكفل بها.

وكانت تونس قد قامت بإجلاء 10 مواطنين تونسيين من ووهان الصينة يوم 3 فيفري الجاري، تم نقلهم الى مركز الحجر الصحي لمتابعة حالتهم الصحية خلال كامل فترة العزل التي تدوم 14 يوما.