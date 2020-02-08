سيدي حسين/ الكشف عن مستودع معد لتفكيك السيارات المسروقة والقبض على صاحبه

إثر توفر معلومات لدى الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية بإدارة الشرطة العدلية مفادها تعمد شخص (من ذوي السوابق العدلية في مجال سرقة السيارات) إعداد مستودع لتفكيك السيارات المسروقة بجهة سيدي حسين من ولاية تونس وباستشارة النيابة العمومية، داهمت يوم 06 فيفري 2020 وحدات الإدارة المذكورة المستودع وحجزت شاحنتين نقل خفيف وسيارة وتوابع العديد من السيارات ومعدات لقص وتفكيك السيارات ومعدات لحام وألقت القبض على صاحبه (45 سنة) الذي تبيّن أنه محل 07 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة.

وبتسخير الوكالة الفنية للنقل البري لمعاينة السيارات أكّدت وجود عمليات طمس للمواصفات التشخيصية لها والتلاعب بأرقام هياكلها المنجمية.

وباستدعاء عدد من المتضررين أمكن لهم التعرف على سياراتهم المسروقة ضمن المحجوز.

بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه ومواصلة الأبحاث.