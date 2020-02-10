باريس سان جيرمان يفوز على ليون ويعزز صدارته بالبطولة الفرنسية

استعاد إدينسون كافاني الذي شارك كبديل في الشوط الثاني لمسته التهديفية ليفوز باريس سان جيرمان 4-2 على أولمبيك ليون ويقترب خطوة أخرى من لقبه السابع في بطولة الدرجة الأولى الفرنسية لكرة القدم في ثماني سنوات يوم الأحد.

وسجل كافاني مهاجم أوروغواي هدفه الأول في حوالي ستة أشهر في ظل مشاركته لفترات قليلة بعد عودته من الإصابة. وأكد هدفه انتصار باريس سان جيرمان الذي رفع رصيده إلى 61 نقطة من 24 مباراة.

ويتفوق فريق المدرب توماس توخيل، الذي سجل له أيضا أنخيل دي ماريا وكيليان مبابي وفرناندو مارسال لاعب ليون بالخطأ في مرماه، بفارق 12 نقطة على أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني.

ويحتل ليون، الذي سجل هدفيه عن طريق مارتن ترييه وموسى ديمبلي، المركز التاسع برصيد 33 نقطة بفارق ثماني نقاط خلف ستاد رين الذي يحتل آخر المراكز المؤهلة لرابطة أبطال أوروبا.

ولعب باريس سان جيرمان منقوصا من نيمار، الذي غاب عن اللقاء بسبب إصابة في الضلوع، لكنه كان متألقا في الهجوم حتى رغم أن ماورو إيكاردي مر بليلة للنسيان.

وغادر المهاجم الأرجنتيني الملعب في الشوط الثاني ليلعب بدلا منه كافاني هداف باريس سان جيرمان عبر التاريخ والذي سجل هدفه 199 مع النادي الباريسي في الوقت الذي بدا فيه معرضا لاهتزاز شباكه.

وانطلق دي ماريا داخل منطقة الجزاء وتفوق على أنطوني لوبيز حارس ليون بتسديدة منخفضة في الزاوية القريبة ليضع أصحاب الأرض في المقدمة في الدقيقة 22.

وجعل مبابي النتيجة 2-صفر قبل نهاية الشوط الأول بعدما حول تمريرة توماس مونييه العرضية إلى مرمى لوبيز.

وتراجع ليون 3-صفر بعد دقيقتين من الشوط الثاني بعدما سجل مارسال هدفا غريبا في مرمى فريقه وهو يحاول إبعاد تمريرة يوليان دراكسلر داخل المنطقة لكن الفريق الزائر لم يستسلم وقلص ترييه الفارق بتسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء.

وسجل ديمبلي هدفا ثانيا من مدى قريب عقب تمريرة من البديل كارل توكو إيكامبي الذي تفوق في سباق سرعة على بريسنل كيمبمبي مدافع باريس سان جيرمان غير ان كافاني هز الشباك بعد تمريرة من دي ماريا قبل 11 دقيقة على النهاية ليؤكد انتصار باريس سان جيرمان.

وفي مباريات أخرى، فاز مونبلييه 1-صفر على سانت إيتيين ليتقدم إلى المركز الخامس برصيد 37 نقطة.