المنستير: تسجيل 176 حالة عنف مسلط على المرأة سنة 2019

سجلت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالمنستير 176 حالة عنف مسلط على المرأة، لدى مصالحها خلال سنة 2019 مقابل 34 حالة سنة 2018، وفق ما أفادت به رئيسة مصلحة شؤون المرأة والأسرة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن إقبال الحيزم (وات).

وتتوزع الحالات إلى 153 حالة عنف سلطت على نساء متزوجات والبقية على نساء غير متزوجات، وأكبر شريحة عمرية للنساء اللواتي تعرضن للعنف بلغت 86 حالة تراوحت أعمارهن بين 40 سنة و62 سنة، تلتها 84 حالة عنف سلطت على نساء تراوحت أعمارهن بين 18 سنة و40 سنة.

وتتوزع حالات العنف حسب نوعية العنف إلى 128 عنف معنوي، 68 حالة عنف اقتصادي و43 حالة عنف مادي و12 حالة عنف جنسي، كما سجلت حالات تتعرض فيها المرأة ضحية العنف إلى أكثر من نوع من أنواع العنف.

وانتفعت سنة 2019، 9 نساء من ضحايا العنف ببرنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة، و3 نساء ببرنامج دفع المبادرة النسائية الاقتصادية “رائدة”، و68 طفلا وطفلة من أبناء النساء ضحايا العنف ببرنامج روضتنا في حومتنا.

واستقبل فضاء الإنصات الخاص بالمرأة ضحية العنف بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرع المنستير بقصيبة المديوني سنة 2019 بما مجموعه 21 حالة عنف سلطت على النساء من بينهن 14 متزوجات، وتصدر العنف الاقتصادي 14 حالة يليه 12 حالة عنف معنوي و5 حالات عنف مادي.

وسجل ذات الفضاء سنة 2018 مجموع 138 حالة عنف مسلط على النساء من بينها 82 عنف اقتصادي و77 عنف معنوي و44 عنف مادي و3 حالات عنف جنسي وحالة واحدة عنف سياسي، وقد تكون المرأة الواحدة ضحية لعدّة أنواع من العنف.

وبلغ مجموع النساء ضحايا العنف الذين استقبلهم فضاء الانصات والتوجيه للنساء ضحايا العنف بمقر جمعية صوت الطفل بالمنستير 49 حالة عنف سلط على النساء سنة 2019، مقابل 91 حالة عنف مسلط على النساء سنة 2018.

يشار الى ان الهياكل الجهوية بولاية المنستير تدعمت في 22 أوت المنقضي بإحداث الهيئة التنسيقية الجهوية لمقاومة العنف ضدّ المرأة بالمنستير، ويوم 27 سبتمبر من ذات السنة بإحداث فضاء الإصغاء والتوجيه للنساء ضحايا العنف بمقر المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.