طفل الـ15 سنة يتعرّض لعمليّة “براكاج” بواسطة سكّين.. وهذه التفاصيل

اثر تعرّض طفل (15 سنة) بجهة منزل بورقيبة من ولاية بنزرت إلى الاعتداء بالعنف من قبل مجهول والتّهديد بواسطة سلاح أبيض وسلبه هاتفه الجوّال وساعته اليدويّة ومبلغا ماليّا قدره 50 دينارا، تمكّنت منطقة الأمن الوطني بمنزل بورقيبة يوم 09 فيفري 2020، بعد تعميق التّحرّيات، من القبض على المورّط في عمليّة السّرقة المذكورة وحجز المسروق وارجاعه إلى المتضرّر.

باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه ومواصلة الأبحاث من قبل الفرقة المختصّة بالبحث في جرائم الاعتداء بالعنف ضدّ المرأة والطّفل بمنزل بورقيبة.