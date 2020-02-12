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مركز النهوض بالصادرات ينظم بعثة اعمال مزدوجة الى كينيا وأوغندا موفي مارس وبداية افريل 2020

2020/02/12 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات, تونس

أعلن مركز النهوض بالصادرات، أنذه يمكن للشّركات الرّاغبة في المشاركة في بعثة اعمال مزدوجة الى كينيا واوغندا (شرق افريقيا) التسجيل بحلول 14 فيفري 2020 على اقصى تقدير.

وأضاف المركز، الذي ينظم هذه البعثة الاقتصادية بالتعاون مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وغرفة التجارة والصناعة للوسط ، أنّ البعثة، التي ستتم يومي 30 و 31 مارس 2020 الى مومباسا (كينيا) و يومي 2 و 3 افريل 2020 الى كمبالا (اوغندا)، ستتخللها لقاءات ثنائية مع نظراء من السوقين الكينية والاوغندية وكذلك القيام بزيارات ميدانية.

وتسعى الحكومة التونسية الى حفز القطاع الخاص على التّوجه نحو إفريقيا في ظلّ نسب النمو الهامة التي تعرفها القارة الافريقية وحالة الركود التى تشهدها الاسواق التقليدية.

وتعزّز حضور تونس القاري من خلال الانطلاق في تطبيق اتفاقية السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا “كوميسا” وكذلك استكشاف الاسواق الافريقية جنوب وغرب القارة.

ويمكن للمؤسسات الرّاغبة في المشاركة في هذه البعثة الاستفادة من الحوافز التي يقدمها صندوق النهوض بالصادرات “فوبروداكس”، على غرار 70 بالمائة من تذكرة الطائرة و70بالمائة من كلفة الاقامة (600 دينار/ اليوم وممثلين عن كل مؤسسة على الأكثر لمدة 5 ايام على اقصى تقدير).

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