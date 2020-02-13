انطلاق الدورة الثامنة للصالون الدولي للبنوك والتأمين والخدمات الماليّة( صور+فيديو)

انطلقت اليوم الخميس 13 فيفري 2020 فعاليات الدورة الثامنة للصالون الدولي للبنوك والتأمين والخدمات الماليّة “expo finances 2020” وذلك تحت اشراف الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية و الجامعة التونسية لشركات التأمين ومجموعة “سوجيفوار “، ويمتدّ الى غاية السبت 15 فيفري 2020.

وتنتظم هذه الدورة تحت شعار : “تمويل المبادرة الخاصة ورقمنة القطاع البنكي”.

ومن جانبه أكد رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية حبيب بالحاج قويدر، في تصريح لـ”المصدر” أن هذه التظاهرة السنويّة تهدف الى ربط العلاقات بين الفاعلين في المجال البنكي و أصحاب المشاريع وكافة المتدخّلين في القطاع المالي التونسي على غرار مؤسّسات الايجار المالي ومؤسسات التأمين وغيرها.

وأضاف بالحاج قويدر أن هذه الدورة وضعت شعارا بارزا وهو رقمنة القطاع البنكي والذي من خلالها ستحثّ المؤسّسات البنكيّة على مزيد التنافس والعمل على رقمنة خدماتها، مشدّدا أن البنوك التونسيّة قد نطلقت منذ نهاية التسعينات في تطوير خدماتها وملائمتها مع التطوّر التكنولوجي وما تقتضيه المرحلة.

واعتبر بالحاج قويدر أن المؤسسات البنكيّة تتميّز بنظام سلامة معلوماتيّة عالي وهو ما يجعلها محلّ ثقة من الحرفاء.

هذا وسيتمّ على هامش الصالون تنظيم ورشات عمل وحلقات نقاش ستتوزع على مدى يومين وترتكز على عدّة محاور من بينها التحديات التي تفرضها الرقمنة وعلم البيانات على قطاع البنوك والتأمينات والدفع الرقمي ودعم المبادرة الخاصة يؤمنها فريق من الخبراء.

كما سيتم تنظيم دورات تكوينية حول الرقمنة في خدمة إدارة المخاطر وتنظيم مسابقة حول سلامة أنظمة المعلومات.