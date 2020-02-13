قفزة كبيرة في حصيلة ضحايا فيروس كورونا بالصين..وهذه التفاصيل..

قفز عدد الوفيات وحالات الإصابة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين اليوم الخميس، بشكل كبير مع تسجيل 242 حالة وفاة في يوم واحد في مقاطعة هوبي، إضافة إلى 15 ألف إصابة.

وبإعلان السلطات الصحية الصينية عن الأرقام الجديدة، بلغ عدد المتوفيين 1,355 شخصا على الأقل والمصابين نحو 60 ألفا.

ووفق ما ذكرته سكاي نيوز فقد أكدت لجنة الصحة في مقاطعة هوبي تسجيل 14,840 إصابة جديدة في هذه المقاطعة في وسط الصين التي شكلت البؤرة التي بدأ منها انتشار الفيروس.

وتأتي هذه القفزة في الحصيلة مع إعلان مسؤولين محليين إعادة تغيير طريقة تشخيص حالات الإصابة بفيروس “كوفيد-19”.

وقالت لجنة الصحة في هوبي إن إنها ستضم من الآن فصاعدا إلى سجل الإصابات الرسمية حالات تم “تشخيصها عياديا”.