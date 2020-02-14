بنك تونس العربي الدولي يمدد فترة الاكتتاب في قرضه الرقاعي 2019-2 الى يوم 13مارس 2020

أعلن بنك تونس العربي الدولي، الجمعة، عن تمديد فترة الاكتتاب في “القرض الرّقاعي المشروط لسنة 2019-2” المفتوح للعموم الى يوم 13 مارس 2020 بدخول الغاية، ودون اللجوء الى طلب عمومي للادخار.

وكانت فترة الاكتتاب الاولي في القرض البالغ قيمته 80 مليون دينار قابل للترفيع الى 105 مليون دينار، مقرّرة ما بين 17 ديسمبر 2019 و 17 جانفي 2020 مع امكانية التمديد الى يوم 14 فيفري 2020

ويتوزع القرض الى 800 الف سند قابل للترفيع الى مليون و50 الف سند بقيمة اسمية في حدود 100 دينار.

ويعوّل بنك تونس العربي الدولي على ان يغذي هذا القرض الموارد الذاتية للمؤسسة المالية ويحسن من قدرة البنك على الايفاء بتعهداته المالية والتصرف في المخاطر.

ويتداول المستثمرون في بورصة الاوراق المالية بتونس سهم بنك تونس العربي الدولي بسعر يناهز 116،750 دينار، وفق بيانات التداول ليوم الجمعة 14 فيفري