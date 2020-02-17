منوبة : قطع الطريق احتجاجا على خدمات النقل في منطقة السعيدة من معتمدية وادي الليل

أقدم عدد من أهالي منطقة السعيدة من معتمدية وادي الليل صبيحة اليوم الاثنين على قطع الطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين العاصمة ومدينة ماطر (ولاية بنزرت) أمام كل وسائل النقل العمومية وتعطيل حركة المرور من والى العاصمة وذلك احتجاجا على تردي خدمات النقل العمومي وعدم انتظام مواعيد سفرات حافلات النقل العمومي واكتظاظ الحافلات .

وعبّر محتجّون عند لقائهم بالنائب بمجلس النواب عبد الرزاق عويدات ومعتمد المنطقة أيمن الورغي اللذين حضرا للتفاوض معهم ، عن امتعاضهم من إلغاء سفرة السادسة صباحا للخط الخاص 542 الرابط بين الجديدة ومنطقة الشرقية (العاصمة) وتخصيص حافلة غير مزدوجة في رحلة السابعة صباحا ، الامر الذي خلق اكتظاظا كبيرا فضلا عن عدم توقف بقية الخطوط المارة بالمنطقة في أوقات الذروة .

وطرحوا أيضا مشاغل النقل التي أرّقتهم وتسببت في تأخيرهم المتواصل عن مراكز عملهم ودراستهم مطالبين مصالح الشركة بتخصيص خط خاص للحافلة 542 في منطقة السعيدة مع احترام البرمجة الحالية والسهر على انتظام مواعيد الحفلات وتأمين تواتر السفرات ومضاعفة عدد الحافلات خاصة في أوقات الذروة بما قد يستجيب لحاجيات العدد الهام من سكان الحي.

وقد تمّ فض الاحتجاج وإعادة حركة المرور من قبل وحدات الحرس الوطني ، في انتظار انعقاد جلسة عمل اليوم بمقر الولاية وبإشراف والية الجهة رجاء الطرابلسي للنظر في مطالب المحتجين بالتعاون مع مصالح الادارة الجهوية للنقل وشركة نقل تونس .