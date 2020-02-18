تونس تقتني 50 الف طن من الشعير العلفي، ستصل خلال مارس وافريل 2020 باسعار ارفع من المعتاد

كشف المرصد الوطني للفلاحة أنّ شحنة بـ50 الف طن من الشعير العلفي، اقتنتها تونس في 30 جانفي 2020، ستصل الى الموانئ التونسية خلال شهري مارس وافريل 2020، لكن بسعر ارفع من سعر الشعير المحلي.

وأضاف المرصد في بيانات اوردها بنشريته “يقظة”، أنّ تونس اقتنت هذه الشحنة من الشعير العلفي بمعدل سعر 212،890 دولار/طن ( 602،596 دينار/طن)، اي بزيادة تناهز 72،590 دينار/طن (13،69 بالمائة ) مقارنة بسعر الشعير المحلي المقدّر بقيمة 530 دينار/طن

ولاحظ المصدر ذاته، أنّ أسعار هذه الشّحنة، سجلت زيادة بنحو 1،22 دولار عن الشحنات السابقة.

يشار الى انّ تونس قامت بتجميع زهاء 7ر8 مليون قنطار قمح صلب و 748 ألف قنطار قمح لين و 3،3 مليون قنطار شعير و9،3 مليون تريتيكال.

وأنتجت تونس سنة 2019 قرابة 24 مليون قنطار من الحبوب مقابل 3ر16 مليون قنطار في موسم 2019 وسط توقعات بتقلص الانتاج خلال الموسم الحالي (2020).