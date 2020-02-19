شركة ” Panoro” البترولية تعلن عن استغلال بئر جديدة ومستويات إنتاج مرتفعة في تونس

أعلنت شركة “Panoro Energy ” أنها وافقت مع شريكها الشركة التونسية للأنشطة البترولية (ETAP ) على حفر بئر إنتاج في حقل ” قبيلة ” البري وهو جزء من الامتيازات التي تديرها شركة “Thyna Petroleum Services SA ” ( ” TPS”) في تونس. وستكون أول عملية حفر بالحقول التي تديرها شركة TPS منذ عام 2015.

ومن المنتظر أن يتم حفر هذه البئر في شهر ماي المقبل بواسطة آلة الحفر ” CTF 06″ وهي آلة بقوة 2000 ” حصان بخاري ” تملكها الشركة التونسية للحفر (CTF ) المملوكة من الدولة التونسية .

ومن المنتظر أن تطوّر الكميات المنتجة من هذه البئر ما يتم إنتاجه يوميا بشكل ملحوظ . وقد صرح ” جون هاملتون ” الرئيس المدير العام لشركة ” بانورو إينرجي ” قائلا : ” نحن سعداء جدا بضمان آلة الحفر هذه للشروع في عمليات الحفر بحقل ” قبيلة ” قبل استعمالها في عمليات الاستكشاف ببئرنا بحقل ” السلّوم الشرقي ” . وتشهد أصولنا التونسية مستوى غير مسبوق من النشاط ونتوقع أن يسهم ذلك في زيادة الإنتاج.”.

وللإشارة فإن الشركة تقوم بأنشطة إنتاج عديدة حاليا وإن 3 آبار هي الآن بصدد الانتهاء من الأشغال فيها ووضعها قيد الإنتاج التدريجي من هنا إلى نهاية الثلاثي الأول من سنة 2020 . ومن المنتظر أن تفضي هذه الأنشطة إلى زيادة في الإنتاج تقدّر بنحو 5000 برميل يوميا من البترول .