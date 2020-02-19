توننداكس يستهل معاملات الاربعاء متراجعا بنسبة 07ر0 بالمائة

استهلت بورصة تونس للاوراق المالية معاملات حصة الاربعاء، في المنطقة الحمراء ليتراجع مؤشرها المرجعي “توننداكس” بنسبة 07ر0 بالمائة في حدود النقطة 69ر7144 وسط حجم تداول ب819ر0 مليون دينار، وفق الوسيط بالبورصة “ميناكابتل”.

وبخصوص اداء الاسهم، ارتقى سهم الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية بنسبة 07ر3 بالمائة (69ر5 دينار) متبوعا بسهمي كل من الشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة وبنك الامان بنسب بلغت على التوالي 40ر2 بالمائة (85ر0 دينار) و28ر2 بالمائة (64ر28 دينار).

في المقابل تراجع سهم الكتروستار بنسبة 22ر4 بالمائة (36ر1 دينار) وانخفض سهم ادوية بنسبة 41ر2 بالمائة (83ر2 دينار).

كما خسر سهم “بي هاش” بنك (بنك الاسكان) 33ر2 بالمائة ليصل سعر تداول السهم الواحد الى 87ر10 دينار.