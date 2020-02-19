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تفاصيل القبض على شخصين بصدد ترويج المخدرات

2020/02/19 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

في إطار التصدّي لظاهرة إستهلاك وترويج المخدّرات بمختلف أنواعها وإلقاء القبض على الأشخاص المندمجين في المجال، تمكّنت يوم 18 فيفري 2020 الوحدات التابعة لمركز الأمن الوطني بقلعة سنان من إلقاء القبض على شخصين (33 و40 سنة قاطنين الجهة) بمحيط إحدى المؤسسات التربويّة بالجهة وبتفتيشهما تفتيشا دقيقا تمّ العثور لدى أحدهما على علبة سجائر تحتوي على كمية من مخدّر القنب الهندي “زطلة” معدّة للترويج ومبلغا ماليّا متأتٍ من عائدات ترويج المخدّرات.

بمراجعة النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بالكاف، أذنت بالإحتفاظ بهما ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهما موضوعها “مسك وإستهلاك وترويج مادّة مخدّرة”.

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