قبلي : تسجيل ثلاث اصابات بالتهاب الكبد الفيروسي صنف أ والوضع الوبائي بالجهة مستقر

سجّلت مصالح الرعاية الصحية الاساسية التابعة للإدارة الجهوية للصحة في ولاية قبلي خلال الأسبوع المنقضي ثلاث إصابات بمرض التهاب الكبد الفيروسي صنف (أ) لدى ثلاثة تلاميذ بالمدرسة الابتدائية بمنطقة “طمبار” من معتمدية سوق الاحد وقد تدخلت هذه المصالح سريعا لمراقبة الحالة الوبائية بالمدرسة ولدى عائلات التلاميذ المصابين بهذا الفيروس وفق ما أكّده كاهية مدير الرعاية الصحية الاساسية الدكتور علي الطبال صباح اليوم لصحفي (وات).

وأوضح المصدر ذاته أنه إثر تسجيل هذه الحالات تم القيام بمعاينة المؤسسة التربوية ومنازل العائلات للتاكد من سلامة الوضح الصحي خاصة لمياه الشرب ومياه الصرف الصحي علاوة على القيام بالتلاقيح الضرورية للتلاميذ و بحصص توعوية حول كيفية الوقاية من الفيروسات عبر المحافظة على نظافة المحيط وتكرار غسل اليدين، مشيرا الى ان الإصابات الثلاث التي تم تسجيلها لم يتم إيواء أي مصاب منها بالمستشفيات بالجهة وحالات التلاميذ تشهد تحسّنا.

وذكر الدكتور الطبال ان معدّل الاصابة بهذا الفيروس منخفض جدا بولاية قبلي مقارنة بباقي الولايات حيث تم تسجل ثلاثة اصابات فقط خلال سنة 2019 ،مضيفا ان الوضع الوبائي بالجهة مستقر وقد قامت المصالح الصحية بتعزيز وتكثيف المراقبة الوبائية خاصة في ظل ارتفاع الاصابات بنزلة البرد الموسمية خلال شهري جانفي وفيفري من كل سنة، مؤكدا عدم ايواء اية حالة مصابة بهذه النزلة الى حد الان بالمستشفيات.

يشار الى ان الاصابات بالفيروسات تقل بدرجة كبيرة مع تحسّن حالة الطقس في الجهة وارتفاع درجات الحرارة بداية من الشهر المقبل.