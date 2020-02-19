هام: هذه آخر التعديلات التي أدخلها إلياس الفخفاخ على تركيبة حكومته

من المنتظر أن يعلن المكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ مساء اليوم الأربعاء 19 فيفري 2020 تشكيلة حكومته في كلمة سيلقيها بقصر الرئاسة بقرطاج دون حضور الاعلام اثر لقائه رئيس الجمهورية قيس سعيد.

ووفق موزاييك اف ام فإن الفخفاخ سيحافظ على هشام المشيشي في حقيبة الداخلية، كما سيكلف لبنى الحريبي بملف العلاقة مع مجلس نواب الشعب.

وسيدخل تحويرا على حقيبة النقل التي سيكلف بها شخصية أخرى من النهضة عوضا عن عماد الحمامي الذي سيكون مكلفا بمهمة برتبة كاتب دولة في قصر الحكومة بالقصبة، كما سيكلف أحد قيادات حركة تحيا تونس بحقيبة وزارية أخرى من الحقائب التي كان من المقرر أن يتحملها مستقلون تعويضا عن وزارة البيئة التي تم دمجها في حقيبة الحكم المحلي وسيتقلدها انور معروف بامتياز وزير دولة.