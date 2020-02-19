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القصرين : ثبوت إصابة سيدة بفيروس H1N1 بعد الإشتباه في حملها له الأسبوع المنقضي 

2020/02/19 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات


أفاد المدير الجهوي للصحة بالقصرين، عبد الغني الشعباني، اليوم الأربعاء، أن التحاليل التي أجريت في المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول بتونس العاصمة للمرأة التي تم عزلها مطلع الأسبوع المنقضي بغرفة بالمستشفى الجهوي بالقصرين، بعد الإشتباه في حملها لفيروس H1N1، أثبتت إصابتها بالفيروس المذكور.
وبيّن الشعباني، في تصريح لـ(وات)، أنه تم تمكين المرأة الحاملة للفيروس من العلاج المناسب لحالتها بمجرد الإشتباه في حملها لهذا المرض من قبل الاطار الطبي بالمستشفى الجهوي، مبرزا أنها تماثلت للشفاء وغادرت يوم أمس المستشفى.

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